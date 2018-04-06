В Воронежской области от клещей обработают 600 гектаров территорий

Половину из них — в детских оздоровительных учреждениях.

В этом году в Воронежской области от клещей обработают 600 гектаров территорий. Половину из них — в детских оздоровительных учреждениях. Как рассказывают специалисты, самые эффективные обработки пройдут в апреле и мае — в эти месяцы клещей больше всего.

Вначале парки и скверы очищают от сухостоя и прошлогодней листвы, после — проливают специальным составом. В детских лагерях обработку от клещей устраивают за две недели до заезда отдыхающих.