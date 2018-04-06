Какие лагеря примут самарских школьников этим летом?

Проверка готовности

В этом году на летнюю детскую оздоровительную кампанию из областного бюджета выделят 750 млн рублей. Это на 57 млн рублей больше, чем в прошлом году. Ежегодно за счет средств областного бюджета приобретается около 40 тыс. путевок, в том числе 13,5 тыс. путевок — для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Летом 2018-го на отдых планируется отправить более 23 тыс. детей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. «Эти средства будут направлены на все виды детского отдыха, — пояснила она. — Кроме летних лагерей, это организация досуга и занятости подростков, оплата питания в школьных лагерях».

По данным министерства, этим летом на загородный отдых готовы принять детей 52 учреждения региона: 31 загородный летний лагерь, 14 лагерей санаторного типа и семь специализированных лагерей (спортивной и военно-спортивной направленности). Столько же было в прошлом году, но этим летом не будут работать лагеря «Костер» и «Тополек», расположенные около Самары. Первый из них требует ремонта — многие здания в обветшалом состоянии. Второй находится в частной собственности, и руководитель посчитал нецелесообразными вложения в объект в этом году. Им на смену придут лагерь «Лесной» и база отдыха «Надежда» в Красноярском районе.

"В этом году появляется важное нововведение: объекту отдыха надо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Для этого необходимо выполнить ряд требований по санитарному состоянию зданий, и не все оказались к этому готовы. Но ни один из объектов детского отдыха не имеет права закрываться или перепрофилироваться", — заявила Регина Воробьева, добавив, что областные власти намерены разработать комплексную программу по обновлению и реконструкции объектов детского отдыха в регионе.

Успеть вовремя

В этом году бронирование путевок начнется несколько раньше: заявки на отдых в некоторых лагерях можно будет подать уже 13 апреля, начиная с 9 утра. «Список объектов, которые можно забронировать в этот день, уже доступен на сайте suprema63.ru. Как правило, это лагеря санаторного типа, которые работают круглогодично и соответствуют требованиям безопасности и санитарным нормам, — пояснила замминистра. — Перечень остальных лагерей, которые будут бронироваться 28 апреля и 11 мая, появится 10 апреля на сайте suprema63.ru в разделе „бронирование“. Кроме того, на период бронирования путевок будут работать телефоны „горячей линии“: (846) 956-02-84 и (846) 956-03-14.

Резервирование путевок будет возможно только при наличии учетной записи в системе „Госуслуги“. Технические службы сделают все необходимое для бесперебойного бронирования. „Мы проводим переговоры с операторами связи, чтобы они не планировали ремонтных работ на дни, когда начинается бронирование путевок, и обеспечили резервные мощности, — рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Денис Шевченко . — На региональном уровне сделаем все необходимое по обеспечению безопасности системы“.

Родители оплачивают часть стоимости путевки — от 30 до 50% общей цены отдыха. Размер взноса варьируется в зависимости от комфортабельности размещения ребенка и типа летнего лагеря. Самый „бюджетный“ вариант обойдется в 3,9 тыс. рублей. Наибольшая стоимость в лагерях санаторного типа — примерно 9,8 тыс. рублей. Получить льготную путевку с частичной оплатой за счет средств областного бюджета можно только один раз за летний сезон. Таким образом, если вы планируете отправить на отдых ребенка на несколько смен, то вторые-третьи путевки будут оплачиваться в полном объеме.

После того как на соцпортале будет подтверждена бронь, необходимо оплатить родительский взнос в любом отделении банка или почты. Затем для получения путевки необходимо обратиться в центр соцобслуживания по месту жительства, а в Самаре данная услуга также предоставляется в подразделениях МФЦ. Для окончательного оформления потребуются документы, удостоверяющие личность ребенка и родителя; документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории региона; квитанция об оплате и извещение о бронировании с социального портала.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно. Для получения такой путевки необходимо обращаться в отделение комплексных центров социального обслуживания населения по месту жительства заявителя.

Здоровье и отдых

Как рассказала главный консультант управления реализации общеобразовательных программ областного Минобразования Юлия Пряхина, кадры для вожатых будут готовиться из студентов пяти региональных вузов, которые пройдут соответствующее обучение для работы с детьми.

Главный специалист управления организации помощи женщинам и детям регионального Минздрава Юлия Базранова напомнила, что в лагеря принимаются дети при отсутствии инфекционных заболеваний, имеющие сведения о прививках.

»Так как ожидается большой поток детей, медицинскую справку желательно оформить заранее, — порекомендовала она. — А вот данные об отсутствии инфекционных заболеваний берутся за три дня до заезда. Кроме того, родителям будет необходимо подготовить ксерокопию медицинского полиса ребенка и подписать согласие на возможное вмешательство врачей". Если вдруг ребенок заболел накануне заезда, то стоимость путевки можно будет вернуть. Для этого необходимо обратиться в комплексный центр соцобслуживания. Или же привезти ребенка на несколько дней позже, но здесь вопрос решается в индивидуальном порядке.

Дети с хроническими заболеваниями могут посещать загородные лагеря, но это возможно только в учреждениях, где есть необходимые условия.

Регина Воробьева, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области:

— Мы хотим создать программу, которая бы фундаментально решала ситуацию с объектами отдыха и оздоровления в части реконструкции существующих лагерей, постройки новых корпусов для них, модернизации техплощадок, которые должны соответствовать современным требованиям, потому что ребенку, который приезжает в лагерь, должно быть не только безопасно и комфортно, но и интересно.