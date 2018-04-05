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Яровая рассказала о новшествах в законопроекте о детском отдыхе
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Яровая рассказала о новшествах в законопроекте о детском отдыхе 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Принятый Госдумой во втором чтении законопроект вводит дополнительные меры для безопасного проведения детских оздоровительных кампаний и пребывания детей в туристических местах, отметила разработчик инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Предложение, которое было разработано в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, позволит качественно улучшить организацию летнего отдыха и повысить степень информированности семей и безопасности, приводит слова депутата её пресс-служба.
По словам Яровой, в законопроекте содержатся четыре важных нововведения.
«Первое: во всех регионах на сайте регионального правительства должен быть размещён реестр организаций, имеющих допуск обеспечивать летний отдых детей, что позволит семьям выбрать правильно организованный отдых ребёнка», — отметила вице-спикер.
Вторым новшеством станет обязательное заключение договора между Минобрнауки и семьёй, ребёнок из которой отправляется на отдых, что станет правовым основанием для установления прав, обязанностей и ответственности сторон.
«Третье: в электронном виде родители смогут обратиться с заявлениями и жалобами по организации летнего отдыха, при их желании обращение будет размещено в открытом доступе на сайте регионального правительства без указания персональных данных ребёнка и родителей, а региональное правительство обязано будет оперативно проверить и также публично дать ответ», — сказала парламентарий.
Яровая пояснила, что регионам предоставлены полномочия по установлению сокращённых сроков работы с подобными обращениями.
Наконец, политик отметила, что во всех регионах будут утверждены и размещены в открытом доступе рекомендованные туристические маршруты для детей, находящихся в организациях оздоровления, что существенно повысит безопасность выбора и организации турпохода.
«Нам очень важно, чтобы закон вступил в силу до начала летних каникул у детей. Это закон из приоритетной программы фракции «Единая Россия». До начала июня Правительство и регионы обязаны обеспечить неукоснительное исполнение закона и провести всю дополнительную работу», — заключила Ирина Яровая.
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