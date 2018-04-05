Сергей Сапрыкин — о программе «Adidas camps»

Организатор футбольных программ «Adidas camps» Сергей Сапрыкин рассказал, почему юным футболистам стоит выбрать не скучные сборы, а лагерь.

Если вы интересовались футбольными секциями для детей, вполне возможно, слышали про программу «Ангелболл». Теперь она называется «Adidas camps»: настолько спортивному гиганту понравилась эта методика работы. Летом программа будет использована в «Орлёнке», «Артеке-Камчии» и лагере в Крымске: именно там пройдут смены. Лучше понять особенности программы, которую устраивает «аdidas», нам помог организатор футбольных программ «Adidas camps» и первого в России детского футбольного лагеря «Ангелболл» Сергей Сапрыкин. — С чего начиналась программа?

— 11 лет назад мы стали первыми, кто открыл детский футбольный лагерь — «Ангелболл». До этого таких специализированных лагерей не было. В первом наборе было 15 ребятишек. А сейчас у нас уже более 600 детей! В прошлом году мы превратились из «Ангелболла» в «Adidas camps». В этом году наши лагеря — «Орлёнок», «Артек-Камчия» и Крымск. В компании увидели, как хороша наша программа. Мы знаем иностранные методики работы и создаём свою. Она отличается от других мировых. Недавно к нам приезжал итальянский скаут, с которым мы теперь будем плотно сотрудничать. Уже в апреле от нас едет в Италию один мальчик. У нас бывали многие известные футболисты: Ананко, Канчельскис, Бесчастных, Алдонин, Пятницкий, Кирьяков, Юран, Карпин. Все высоко оценивают уровень и говорят, что такого раньше не видели. — В чём отличие вашей программы? — У нас везде великолепные условия: прекрасная природа, хорошие специалисты. Идёт работа над компонентами игры юных футболистов, чтобы каждое действие было отточено идеально и приносило максимум пользы. К движениям добавляются дриблинг, удар, передача и контроль мяча. В итоге между игроком, которого так обучали, и футболистом, который над этим не работал, разница колоссальная. Это было заметно, когда сборная России играла с Францией и Бразилией. Должна быть скорость, высокий прыжок, классный удар — компоненты. В спортивных школах акцент делается на соревновательном процессе. Мы используем зарубежное оборудование. Например, у нас имеется прибор, позволяющий узнавать силу удара. Также есть оборудование из Италии, которое измеряет высоту прыжка. Роналду отдельно прокачивает этот компонент, что позволяет ему выпрыгивать, как баскетболисту. Тестирование спортсмена позволяет повышать навыки и способствует прогрессу. — Какие дети обычно приезжают на смены? — Самые разные. К нам даже приезжают воспитанники лучших клубов страны, чтобы улучшать свои навыки и качества. Были ребята из Китая, США, Чехии, Швейцарии, Германии, Испании, Франции и ЮАР. Я и сам проводил в Африке футбольный семинар, после которого они отправили к нам на смену пятерых детей. Причём сделали это зимой — ребята в первый раз снег увидели!