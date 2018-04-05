На Южном Урале ребёнок выпал с пятого этажа, облокотившись на москитную сетку

Михаил Малиновский. В больнице Магнитогорска 4 апреля умерла восьмилетняя девочка, выпавшая из окна пятого этажа. Факт гибели ребёнка подтвердил руководитель Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела регионального управления СК

По данным портала «Верстов. Инфо», у девочки-инвалида детства было психическое заболевание, в школе она не училась. Воспитывался ребёнок в благополучной семье. В момент трагедии отец отлучился из квартиры на несколько минут, девочка открыла окно и облокотилась на москитную сетку.

Прибывшая бригада скорой доставила пострадавшую в больницу, но спасти её не удалось.

— Могу лишь подтвердить факт гибели ребёнка, — сказал Михаил Малиновский. — Проводится проверка.

Больше всего подобных трагедий приходится на май и начало лета. 74.ru изучил оконные замки на магазинных прилавках и выяснил их сильные и слабые стороны.