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Двухлетний ребёнок упал с 5 этажа в Грозном
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Двухлетний ребёнок упал с 5 этажа в Грозном 

АиФ Ставрополье 34 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ребёнок, оставленный без присмотра, упал с пятого этажа и получил множественные повреждения. В пресс-службе прокуратуры Старопромысловского района столицы Чечни STAV.AIF.RU сообщили о проведённой по этому случаю проверке.
Оказалось, что мать малыша проветривала комнату и не уследила за сыном. Ребёнка доставили в больницу и своевременно оказали помощь, поэтому теперь он снова с родителями.
Поскольку ребёнок жив и здоров, прокурор не стал возбуждать уголовное дело. Вместо этого мать понесёт административную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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