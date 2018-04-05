Двухлетний ребёнок упал с 5 этажа в Грозном

Ребёнок, оставленный без присмотра, упал с пятого этажа и получил множественные повреждения. В пресс-службе прокуратуры Старопромысловского района столицы Чечни STAV.AIF.RU сообщили о проведённой по этому случаю проверке.

Оказалось, что мать малыша проветривала комнату и не уследила за сыном. Ребёнка доставили в больницу и своевременно оказали помощь, поэтому теперь он снова с родителями.

Поскольку ребёнок жив и здоров, прокурор не стал возбуждать уголовное дело. Вместо этого мать понесёт административную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.