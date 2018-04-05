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В Обручевском районе прошел конкурсе чтецов
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В Обручевском районе прошел конкурсе чтецов 

Обручевский меридиан 24 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
Центр досуга и спорта «Обручевский» провел районный конкурс чтецов «В этом мире мы едины».
Мероприятие состоялось в рамках социокультурного интеллектуально-творческого марафона «Твой путь к успеху», который направлен на максимальное привлечение жителей района: детей, подростков, молодежи и взрослого населения в различных областях знаний для проведения фестивалей, конкурсов, выставок творческих работ, в целях воспитания культуры и любви к интеллектуально-творческой деятельности. Воспитанники школы № 121 и многих других образовательных организаций приняли участие в районном конкурсе чтецов «В этом мире мы едины».
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