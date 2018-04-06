Более 1 тыс. предпринимателей Москвы расспросили чат‑бота МБМ о деньгах, учебе и аренде

Уже более тысячи предпринимателей Москвы задали вопросы чат-боту от ГБУ «Малый бизнес Москвы», который начал работать в Telegram, около половины вопросов касались субсидий и средств для развития бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

«Более 1,1 тысячи уникальных пользователей обратились с вопросом к чат-боту в Telegram от ГБУ «Малый бизнес Москвы» за первые 10 дней его работы. Больше всего вопросов — почти 500 — чат-бот получил о возможностях получения субсидий, поручительств, льготных кредитов и налоговых льгот», — отмечается в сообщении.

Вторая по популярности тема — возможности обучения. Более 400 раз предприниматели интересовались проводимыми семинарами и мастер-классами, «Стартап-школой МБМ», бесплатными курсами разговорного английского.

Еще 380 вопросов были связаны с поиском подходящих для бизнеса помещений, пользователи интересовались возможностями аренды и получением бесплатных мест в коворкингах.

«Онлайн-сервисы востребованы московскими предпринимателями, мы успешно работаем в этом направлении и предоставляем большое количество программ. Использование чат-бота — новый для нас опыт. Интерес пользователей к подобному формату коммуникации очень высокий, поэтому в планах у нас развивать сервис с учетом интересов бизнес-аудитории», — сказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин

Чат-бот в Telegram помогает предпринимателям в любое время оперативно узнавать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. Вся информация выдается бесплатно.

Среди других онлайн-сервисов, доступных предпринимателям на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы», — запись в коворкинги, подготовка документов для регистрации бизнеса, подбор помещений для бизнеса, получение консультации по вопросам ведения и открытия бизнеса, подача заявки на поручительство в фонд содействия кредитованию, бизнес-навигатор. Все сервисы доступны на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» http://www.mbm.ru в разделе «Онлайн-сервисы».