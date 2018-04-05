Петрозаводский детсад «Снежинка» получит новое медоборудование

Также, для воспитанников детского сада будет реконструирован бассейн.

В дошкольном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья «Снежинка» ведется переоборудование медблока и бассейна, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Данные нововведения должны позволить проводить комплексную восстановительную реабилитацию воспитанников детского сада, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы различной степени тяжести. Также сообщается, что в ближайшее время в специализированном дошкольном учреждении будет реконструирован бассейн для детей с ограниченными возможностями здоровья.