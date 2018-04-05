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Петрозаводский детсад «Снежинка» получит новое медоборудование
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Петрозаводский детсад «Снежинка» получит новое медоборудование 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Также, для воспитанников детского сада будет реконструирован бассейн.
В дошкольном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья «Снежинка» ведется переоборудование медблока и бассейна, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.
Данные нововведения должны позволить проводить комплексную восстановительную реабилитацию воспитанников детского сада, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы различной степени тяжести. Также сообщается, что в ближайшее время в специализированном дошкольном учреждении будет реконструирован бассейн для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Все нововведения пройдут при поддержке фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского.
По материалам: ptzgovorit.ru
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