Ещё
Воронежца отправили в тюрьму на 12 лет за развращение «ВКонтакте» больше 30 детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежца отправили в тюрьму на 12 лет за развращение «ВКонтакте» больше 30 детей 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Расположив к себе девочек, мужчина вступал с ними в интимную переписку. Развративший 31 девочку через социальную сеть «ВКонтакте» проведёт 12 лет и 3 месяца в колонии строгого режима. Как сообщили в Коминтерновском районном суде в среду, 4 апреля, приговор педофилу вступил в законную силу после апелляции. Мужчине снизили срок при обжаловании на 9 месяцев, до этого он получил 13 лет. Жертвами воронежца стала 31 девочка в возрасте от 9 до 14 лет, сообщали ранее в СУ СКР по региону. Поймать 28-летнего извращенца удалось благодаря отцу 10-летней жертвы, который обнаружил у неё в аккаунте интимную переписку. Позже силовики нашли ещё 30 девочек, пострадавших от сексуальных онлайн-домогательств педофила. Он отправлял детям фото и видео интимного характера. Как установил суд, чтобы добиться доверия детей, мужчина создал фейковую страницу с фото миньона на аватарке. Он переписывался с девочками, возбуждая в них «нездоровый сексуальный интерес». В некоторых случаях он отправлял детям интимные фотографии. Действия мужчины квалифицировали как насилие в отношении детей, не достигших 12 лет и развратные действия. Сообщения мужчины содержали признаки психологического воздействия, направленного на побуждение детей к сексуальным действиям. Согласно выводам суда, педофил причинил девочкам «нравственные переживания и моральные страдания, оказав негативное влияние на их последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие». В суде подофил полностью признал вину и раскаялся, а также просил о смягчении наказания. О том, как предотвратить виртуальное насилие над детьми читайте по ссылке. Оксана Грибкова
Вести Воронеж: последние новости
Воронежцам рассказали, как не бояться отпускать детей в летние лагеря В Воронежской области «рассекретили» нападавшего на детей маньяка с нашатырём Воронежцев приглашают на открытую встречу с мультипликаторами Wizart Animation
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МакSим показала отношения с бывшим мужем2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой3
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение