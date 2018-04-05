Воронежца отправили в тюрьму на 12 лет за развращение «ВКонтакте» больше 30 детей 

Расположив к себе девочек, мужчина вступал с ними в интимную переписку. Развративший 31 девочку через социальную сеть «ВКонтакте» проведёт 12 лет и 3 месяца в колонии строгого режима. Как сообщили в Коминтерновском районном суде в среду, 4 апреля, приговор педофилу вступил в законную силу после апелляции. Мужчине снизили срок при обжаловании на 9 месяцев, до этого он получил 13 лет. Жертвами воронежца стала 31 девочка в возрасте от 9 до 14 лет, сообщали ранее в СУ СКР по региону. Поймать 28-летнего извращенца удалось благодаря отцу 10-летней жертвы, который обнаружил у неё в аккаунте интимную переписку. Позже силовики нашли ещё 30 девочек, пострадавших от сексуальных онлайн-домогательств педофила. Он отправлял детям фото и видео интимного характера. Как установил суд, чтобы добиться доверия детей, мужчина создал фейковую страницу с фото миньона на аватарке. Он переписывался с девочками, возбуждая в них «нездоровый сексуальный интерес». В некоторых случаях он отправлял детям интимные фотографии. Действия мужчины квалифицировали как насилие в отношении детей, не достигших 12 лет и развратные действия. Сообщения мужчины содержали признаки психологического воздействия, направленного на побуждение детей к сексуальным действиям. Согласно выводам суда, педофил причинил девочкам «нравственные переживания и моральные страдания, оказав негативное влияние на их последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие». В суде подофил полностью признал вину и раскаялся, а также просил о смягчении наказания. О том, как предотвратить виртуальное насилие над детьми читайте по ссылке. Оксана Грибкова