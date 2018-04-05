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ГИБДД предлагает тратить часть маткапитала на покупку детских кресел
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ГИБДД предлагает тратить часть маткапитала на покупку детских кресел 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Госавтоинспекция считает, что так родителям будет легче обезопасить своих детей.
ГИБДД России предлагает дать возможность родителям приобретать детские автокресла в счет материнского капитала, который положен за рождение второго или последующего ребенка.
В настоящий момент материнский капитал (453 026 рублей) можно направить лишь на улучшение жилищных условий, на увеличение пенсионных накоплений и на образование детей (есть еще вариант получения ежемесячных выплат, но воспользоваться этим способом могут только нуждающиеся семьи). Но если предложение начальника ГИБДД России Михаила Черникова будет поддержано, то на маткапитал можно будет еще и покупать детские кресла, сообщает auto.mail.ru.
По словам Черникова, в прошлом году на российских дорогах погиб 731 ребенок, причем 60% смертей пришлось на случаи, когда детей перевозили взрослые. И погибают малыши часто из-за безалаберности родителей, которые «для отмазки» покупают самое дешевое кресло, которое не может спасти ребенка в случае аварии.
Возможность использовать материнский капитал позволит семьям, которые нуждаются в деньгах, не экономить на безопасности своих детей, считают в ГИБДД.
По материалам: ptzgovorit.ru
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