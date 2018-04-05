Ещё
Ребенок выпал из окна 8 этажа в Петрозаводске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребенок выпал из окна 8 этажа в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мальчик был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.
Вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8 этаже многоквартирного дома в Петрозаводске, выпал восьмилетний мальчик. По факту ЧП Следственный комитет проводит доследственную проверку.
Установлено, что до падения ребенок был дома. В какой-то момент мальчик выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры. После падения ребенка доставили в Детскую республиканскую больницу, где сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
ГИБДД предлагает тратить часть маткапитала на покупку детских кресел У детских поликлиник предлагают оборудовать «колясочные зоны» Село Деревянное на день осталось без детсада из-за эпидемии гриппа
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МакSим показала отношения с бывшим мужем2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой3
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение