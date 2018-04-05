Ребенок выпал из окна 8 этажа в Петрозаводске

Мальчик был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8 этаже многоквартирного дома в Петрозаводске, выпал восьмилетний мальчик. По факту ЧП Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Установлено, что до падения ребенок был дома. В какой-то момент мальчик выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры. После падения ребенка доставили в Детскую республиканскую больницу, где сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.