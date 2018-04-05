Старшеклассники попробовали себя в роли воспитателей

4 апреля в школе № 1355 прошла акция «Веселый нянь». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Учащиеся 10 и 11 классов попробовали себя в роли воспитателей дошкольных отделений. Кто знает, может один день прожитый старшеклассниками в стенах дошкольных отделений повлияет на выбор их будущей профессии и через несколько лет наши ряды пополнятся новыми педагогами.

Александра Ч. 10 «Б» окунулась вместе с детьми в мир геометрических фигур и измерений. Кристина Л. 11 «В» и Алевтина Г. 10 «Б» постарались научить ребят выражать в художественных образах свои творческие способности. Ева Х. 10 «Б» вместе с детьми составляла рассказ о диких животных по сюжетным картинкам. Алексей О. 11 «В» осваивал с детьми искусство оригами. Егор Д. 10 «А» провел занятие по физической культуре, показал, ребятам умение набивания и ведения мяча.