Ещё
Старшеклассники попробовали себя в роли воспитателей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старшеклассники попробовали себя в роли воспитателей 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
4 апреля в школе № 1355 прошла акция «Веселый нянь». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Учащиеся 10 и 11 классов попробовали себя в роли воспитателей дошкольных отделений. Кто знает, может один день прожитый старшеклассниками в стенах дошкольных отделений повлияет на выбор их будущей профессии и через несколько лет наши ряды пополнятся новыми педагогами.
Александра Ч. 10 «Б» окунулась вместе с детьми в мир геометрических фигур и измерений. Кристина Л. 11 «В» и Алевтина Г. 10 «Б» постарались научить ребят выражать в художественных образах свои творческие способности. Ева Х. 10 «Б» вместе с детьми составляла рассказ о диких животных по сюжетным картинкам. Алексей О. 11 «В» осваивал с детьми искусство оригами. Егор Д. 10 «А» провел занятие по физической культуре, показал, ребятам умение набивания и ведения мяча.
Южное Бутово: последние новости
Малыши посмотрели спектакль «Теремок» 18 марта жители Южного Бутова с главой управы обсудят вопросы летнего отдыха детей и подготовку ко Дню Победы Московские катки завершат работу в выходные
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МакSим показала отношения с бывшим мужем2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой3
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение