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Школьники проводят весенние каникулы в математическом лагере «Мир π»
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Школьники проводят весенние каникулы в математическом лагере «Мир π» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Ребята из 7-9 классов школы № 1534 проводят весенние каникулы в подмосковном Огниково, где для них работает весенний выездной математический лагерь «Мир π».
Путешествие от школы до лагеря обошлось без происшествий. По дороге все обсуждали дни, которые проведут вдали от дома. По приезде в лагерь, после расселения ребята отправились на занятия.
В ходе знакомства с территорией ребята узнали о том, что здесь есть памятник солдатам Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к памятнику и почтили память героев минутой молчания.
Для гостей лагеря организованы различные мероприятия: уроки, тренинги, спортивные часы. Школьникам очень понравилось театральное соревнование, которое организовал учитель истории Артем Николаевич. Команды подготовили короткие спектакли на 4 минуты и показали их в финале мероприятия. Это оказалось непросто, но очень забавно.
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