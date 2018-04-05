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Детский парк «Улица Сезам» стал первым парком для детей с аутизмом
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Детский парк «Улица Сезам» стал первым парком для детей с аутизмом 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
У семей, в которых растут дети с аутизмом, не так много мест, куда они могли бы привести их развлекаться. Многие дети с расстройством аутистического спектра не могут стоять в очередях, плохо реагируют на шум, музыку, мельтешение вокруг. Но это не значит, что им не хочется пойти в парк развлечений, встретить своих любимых героев, провести время весело. Теперь у жителей города Филадельфия (штат Пенсильвания) есть такая возможность.
Тематический парк «Улица сезам» объявил о том, что их развлекательное пространство стало полностью безопасным для людей с аутизмом. В парке организованы «тихие комнаты» — место, где перегруженные звуками дети смогут побыть в тишине. Здесь организуют специальные маршруты, которые позволят избежать очередей, потому что посетители с РАС часто не могут ждать. Весь персонал парка прошел подготовку и обучился ключевым навыкам, которые нужна для общения с детьми с особыми потребностями. Все посетитили, которые нуждаются в тишине, смогут получить шумопоглощаемые наушники и сенсорные игрушки.
Создание инклюзивной среды — не единственное, чем «Улица Сезам» помогает людям с расстройством аутистического спектра. В марте 2017 году в шоу появился новые персонаж: 4-летняя Джулия с аутизмом. На примере Джулии детей учат общаться со сверстниками, к которым нужен особый подход.
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