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Амир И., декабрь 2002, Удмуртская Республика
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Амир И., декабрь 2002, Удмуртская Республика 

РИА Новости 1 час назад
Номер анкеты: 8w9j9-1832o
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Удмуртской республике: 8 8 (3412) 51-45-23.
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