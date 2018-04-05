В детских садах района Текстильщики прошла Театральная неделя

Театральную неделю провели в дошкольных отделениях школы №654 имени Фридмана, которая расположена в районе Текстильщики. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— С детьми были проведены беседы о театре, правилах поведения на спектаклях. Дети получили огромное удовольствие от перевоплощений в сказочных героев. Они чувствовали себя настоящими актерами. Ребята выступали в костюмах, с декорациями, получая аплодисменты зрителей. Как были довольны малыши, которым старшие дошкольники показали сказки «Муха-цокотуха», «Заюшкина избушка», — рассказал представитель школы.

Добавим, что при школе №654 имени Фридмана работает пять дошкольных отделений, они находятся на улицах Малышева, 7-я Текстильщиков, Чистова и Артюхиной. (мю)