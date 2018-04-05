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В детских садах района Текстильщики прошла Театральная неделя
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В детских садах района Текстильщики прошла Театральная неделя 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Театральную неделю провели в дошкольных отделениях школы №654 имени Фридмана, которая расположена в районе Текстильщики. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— С детьми были проведены беседы о театре, правилах поведения на спектаклях. Дети получили огромное удовольствие от перевоплощений в сказочных героев. Они чувствовали себя настоящими актерами. Ребята выступали в костюмах, с декорациями, получая аплодисменты зрителей. Как были довольны малыши, которым старшие дошкольники показали сказки «Муха-цокотуха», «Заюшкина избушка», — рассказал представитель школы.
Добавим, что при школе №654 имени Фридмана работает пять дошкольных отделений, они находятся на улицах Малышева, 7-я Текстильщиков, Чистова и Артюхиной. (мю)
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