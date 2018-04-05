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В больнице Нижнего Тагила умер 8-летний мальчик
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В больнице Нижнего Тагила умер 8-летний мальчик 

Уралинформбюро 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
4 апреля в инфекционной больнице Нижнего Тагила от менингита скончался 8-летний ребенок.
"Следственный отдел по Тагилстроевскому району города проводит проверку. Выясняется точная причина смерти, а также то, насколько полно, своевременно и качественно ребенку оказывалась медицинская помощь", — сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Как рассказали родственники ребенка порталу Tagilcity.ru, мальчик находился под наблюдением участкового врача более недели, однако тот не выявил признаков менингита. Вечером 4 апреля ребенку стало плохо, и родители вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали инфекцию и доставили мальчика в больницу. Спустя несколько часов он скончался.
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