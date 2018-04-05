Ещё
Более 10 воспитанников детсада получили ожоги глаз в Якутии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 10 воспитанников детсада получили ожоги глаз в Якутии 

ТАСС 4 часа назад
ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Более десяти детей получили ожоги глаз из-за невыключенной бактерицидной лампы в одном из детских садов якутского города Нерюнгри. Об этом сообщила ТАСС в четверг первый заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая.
"Со слов родителей, пострадали якобы 20 детей, однако за медицинской помощью обратились 11 детей. Во время представления в детском саду не был выключен кварц (бактерицидная лампа), поэтому дети получили ожоги роговицы и конъюнктивы. Состояние детей стабильное, все они находятся на амбулаторном наблюдении, тяжелых повреждений ни у кого из них не было", — сказала собеседница агентства, добавив, что детям сразу назначили лечение.
В следственном управлении СК РФ по региону сообщили о начале доследственной проверки.
ТАСС: последние новости
Илзе Лиепа проведет занятия с учениками центра одаренных детей в Тульской области Правительство будет постоянно ужесточать требования к питанию детей Этнолагерь откроют в Норильске для знакомства детей с культурой и промыслам северян
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло38
Linkin Park распродают свои инструменты1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение