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В Якутии 20 детсадовцев обожгли сетчатку при кварцевании
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В Якутии 20 детсадовцев обожгли сетчатку при кварцевании 

Вести.Ru 35 минут назад
В якутском городе Нерюнгри 20 малышей попали в больницу, где их проверяли на ожоги сетчатки глаза и конъюнктивы, говорится в сообщении СУ СКР по Якутии.
Инцидент, по данным местных СМИ, произошел 30 марта. Воспитатели не обеспечили изоляцию от детей во время кварцевания одной из комнат. В результате 11 детей в возрасте 3-4 лет получили ожоги глаз и были отправлены на амбулаторное лечение.
При этом в пресс-службе районной администрации "Интерфаксу" сообщили, что никто в результате инцидента не пострадал, и жалоб со стороны родителей не поступало.
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