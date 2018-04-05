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Воспитанники детского сада в Якутии получили ожоги глаз по вине воспитателей
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Воспитанники детского сада в Якутии получили ожоги глаз по вине воспитателей 

360tv.ru 40 минут назад
В Нерюнгри (Якутия) около 20 воспитанников детского сада «Классика» получили ожоги роговицы, конъюнктивы и сетчатки глаз по вине воспитателей. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».
По словам родителей, около 20 детей в возрасте
трех-четырех
лет получили различные ожоги глаз (сетчатки и конъюнктивы). Пять детей обследовались в частной клинике, шесть обратились к нам  — главный врач Нерюнгринской ЦРБ Нюргун Степанов.
По данным издания, 30 марта во время кварцевания одной из комнат в детском саду воспитанники зашли в помещение и попали в ультрафиолетовые лучи. В результате 11 детей направили на амбулаторное лечение.
Администрация района случившееся не отрицает, однако заверяет, что угрозы для здоровья детей нет.
Врач всех детишек сразу осмотрел, никто не пострадал. В понедельник все пришли в детский сад. Тем не менее, служебное расследование по данному факту будет произведено
— администрация района.
Также в администрации добавили, что это был рядовой случай.
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