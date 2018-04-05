Воспитанники детского сада в Якутии получили ожоги глаз по вине воспитателей

В Нерюнгри (Якутия) около 20 воспитанников детского сада «Классика» получили ожоги роговицы, конъюнктивы и сетчатки глаз по вине воспитателей. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».

По словам родителей, около 20 детей в возрасте

трех-четырех

лет получили различные ожоги глаз (сетчатки и конъюнктивы). Пять детей обследовались в частной клинике, шесть обратились к нам — главный врач Нерюнгринской ЦРБ Нюргун Степанов

По данным издания, 30 марта во время кварцевания одной из комнат в детском саду воспитанники зашли в помещение и попали в ультрафиолетовые лучи. В результате 11 детей направили на амбулаторное лечение.

Администрация района случившееся не отрицает, однако заверяет, что угрозы для здоровья детей нет.

Врач всех детишек сразу осмотрел, никто не пострадал. В понедельник все пришли в детский сад. Тем не менее, служебное расследование по данному факту будет произведено

— администрация района.

Также в администрации добавили, что это был рядовой случай.