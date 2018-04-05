Неделя театра прошла у дошколят Лианозова

В дошкольных группах школы №1430 района Лианозово прошла неделя театра. Как сообщается на сайте образовательного учреждения, дети и их родители приняли участие в интерактивных беседах, театральных викторинах и творческих мастерских, совершили видеоэкскурсии, создали театральные костюмы и декорации для детских спектаклей.

«Ребята из всех возрастных групп инсценировали отрывки любимых произведений, играли в театрализованные игры. Наши воспитанники с удовольствием перевоплощались в героев любимых сказок, сопровождая свои выступления стихами, музыкой и танцами. Артистические способности юных артистов по достоинству были оценены заслуженными аплодисментами зрителей», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)