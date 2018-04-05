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Отдых детей из Волоколамского района не повлияет на образовательный процесс в школах
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Отдых детей из Волоколамского района не повлияет на образовательный процесс в школах 

РИАМО 1 час назад
Отдых детей из Волоколамского района Подмосковья в пансионатах и оздоровительных лагерях не повлияет на их итоговую оценку за год обучения, сообщила журналистам в четверг министр образования Московской области Марина Захарова.
«Отметку получают не за какой-то определенный период, она выставляется за весь год обучения, поэтому даже если кто-то отсутствовал, то на выставление оценки и на переход в следующий класс это никаким образом не влияет», — сказала Захарова.
Она добавила, что дети, которые находятся в настоящее время в пансионатах и оздоровительных лагерях Московской области, получают образование. Им также будут выставлены оценки, которые потом будут учитываться при выставлении итоговой оценки за год обучения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.
Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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 Ещё 6 источников 
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