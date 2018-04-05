Отдых детей из Волоколамского района не повлияет на образовательный процесс в школах

Отдых детей из Волоколамского района Подмосковья в пансионатах и оздоровительных лагерях не повлияет на их итоговую оценку за год обучения, сообщила журналистам в четверг министр образования Московской области Марина Захарова

«Отметку получают не за какой-то определенный период, она выставляется за весь год обучения, поэтому даже если кто-то отсутствовал, то на выставление оценки и на переход в следующий класс это никаким образом не влияет», — сказала Захарова.

Она добавила, что дети, которые находятся в настоящее время в пансионатах и оздоровительных лагерях Московской области, получают образование. Им также будут выставлены оценки, которые потом будут учитываться при выставлении итоговой оценки за год обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.

Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.