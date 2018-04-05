Этнолагерь откроют в Норильске для знакомства детей с культурой и промыслам северян

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Этнический лагерь под названием «Преемственность поколений» откроют летом 2018 года в Норильске для знакомства детей с культурой, традициями и промыслами коренных малочисленных народов севера (КМНС), сообщила в четверг ТАСС руководитель норильской ассоциации КМНС Любовь Столыпина.

"Детский этнический лагерь планируется открыть в августе. Будут установлены чумы с традиционными элементами убранства, детей будут знакомить с культурой, национальными видами спорта, промыслами. Пройдут мастер-классы … по приготовлению традиционных блюд, … технологии плетения сетей для рыбалки и петель на куропатку", — сказала Столыпина.

В мэрии Норильска уточнили, что этнолагерь «Преемственность поколений» признан победителем на городском конкурсе социальных проектов среди национально— культурных объединений. Лагерь будет организован в районе Талнах. Участниками этнического лагеря станут дети в возрасте от 10 до 15 лет.

Норильск — расположен на полуострове Таймыр на севере Красноярского края. На территории региона проживают представители восемь коренных малочисленных народов Севера: долганы, кето, нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. Их общая численность более 30 тыс. человек.