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В Тюмени в социальном эксперименте ребенку помогли 10 из 40 человек
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В Тюмени в социальном эксперименте ребенку помогли 10 из 40 человек 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени активисты провели социальный эксперимент с участием ребенка. Ситуация: девочка потерялась и просит помощи на улице.
Легенда: девочка приехала на выходные из Тобольска в Тюмень к бабушке. Вышла прогуляться с местными детьми, которые решили пошутить и убежали. Девочка территориально может объяснить, где живет: возле Сбербанка с колокольчиками (идти от места съемок не более 10 минут, место легко узнаваемо).
Большинство людей никак не реагировали на помощь ребенка. Одна из прохожих женщин выслушала просьбу девочки, но проводить до самого дома отказалась.
— Я не могу до дома довести, я сама устала. Если бы ты знала, где живешь, я бы тебе денег на такси дала, — сказала женщина.
Затем еще одна девушка отказалась проводить до дома: она посоветовала зайти девочке в здание рядом и попросить помощи у охранников. Также одна из прохожих женщин заявила: «Большая уже девочка, сама дойдешь».
Зато несколько молодых людей сразу же согласились оказать помощь и довести ребенка до дома.
Эксперимент длился ровно час. За это время на просьбу ребенка откликнулись 10 прохожих из 40.
Видео можно посмотреть здесь.
Использовано фото с сайта nashgorod.ru.
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