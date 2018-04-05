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За срыв детского летнего отдыха организация попала в реестр недобросовестных поставщиков
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За срыв детского летнего отдыха организация попала в реестр недобросовестных поставщиков 

Ivyborg.ru 1 час назад
Российский союз молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не смог выполнить условия контракта, заключенного с Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области. Организацию включили в РНП (Реестр недобросовестных поставщиков), сообщила пресс-служба УФАС по Ленобласти.
Общественная организация стала победителем электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей в возрасте от 14 до 17 лет. Согласно контракту, за пять дней до начала смены с 22 по 31 августа 2016 года исполнитель должен был обеспечить путевками детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в загородный санаторий. Однако в установленный день вместо путевок исполнитель сообщил заказчику о проведении с 21 по 29 августа областной тематической смены «Территория добра». Подтверждения о готовности загородного учреждения к принятию детей письмо не содержало.
Санаторий, куда должны были отправиться дети, не подтвердил готовность принять гостей в установленный контрактом срок по причине отсутствия свободных мест.
В связи с нарушением сроков выполнения работ, заказчик расторгнул контракт в одностороннем порядке, обратившись в Ленинградское УФАС (Управление Федеральной антимонопольной службы) России с заявлением о включении исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Положительное решение УФАС общественная организация оспорила в судебном порядке.
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