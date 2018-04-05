Дошкольники Кузьминок отметили День Земли

Во всех дошкольных группах корпуса № 6 школы № 1208 имени Героя Советского Союза Михаила Шумилова в период с 19 по 30 марта состоялись занятия, посвященные Дню Земли.

— Этот всемирный праздник подчеркивает, что бережное отношение к нашей планете — дело всех людей на Земле. Ребята совершили виртуальное путешествие по загадочным природным объектам, узнали много нового о богатствах и пользе Земли. Каждый малыш понял, что без его личного участия не получится сохранить и приумножить красоту Земли, — рассказал один из сотрудников учреждения.

Так, дети из старшей группы «Лучики», под руководством воспитателей, организовали выставку рисунков и пригласили родителей на свое мероприятие. На практическом занятии в рамках проекта по экологическому воспитанию «Волшебные семена», малыши с большим интересом посоревновались в навыках пикировки рассады помидоров. (вт)