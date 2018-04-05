Ещё
Более 10 детей получили ожоги глаз в детском саду якутского города Нерюнгри
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 10 детей получили ожоги глаз в детском саду якутского города Нерюнгри 

Авторадио 2 часа назад
Фото: otr-online.ru
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по региону. Инцидент произошел из-за того, что в помещении не была отключена бактерицидная лампа. Пострадавшим назначено на лечение. Следователи начали проверку.
Авторадио: последние новости
Детские лагеря проверят на готовность к пожароопасному сезону 12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты Элина Быстрицкая отмечает 90-летие
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием43
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?3
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение