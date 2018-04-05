Более 10 детей получили ожоги глаз в детском саду якутского города Нерюнгри

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по региону. Инцидент произошел из-за того, что в помещении не была отключена бактерицидная лампа. Пострадавшим назначено на лечение. Следователи начали проверку.