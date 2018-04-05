В КЦ «Доброволец» проходят пасхальные выставки детского творчества

В Культурном центре «Доброволец» в районе Савелки 1 апреля открылись две выставки, посвященные светлому празднику Пасха. С работами юных талантов можно будет ознакомиться до 15 апреля в помещении корпуса 514А в 5-м микрорайоне Зеленограда.

Одна из экспозиций под названием «Пасхальный звон», представлена рисунками ребят, занимающихся под руководством руководителя клубного формирования по ИЗО Кольчугиной Дарьи. На выставке Студия декоративно-прикладного искусства «Авторские чудеса» организовала выставку детского творчества «Светлая Пасха», на которой можно увидеть не только поделки, самостоятельно сделанные детьми, но и совместные работы с родителями.