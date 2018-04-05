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В КЦ «Доброволец» проходят пасхальные выставки детского творчества
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В КЦ «Доброволец» проходят пасхальные выставки детского творчества 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В Культурном центре «Доброволец» в районе Савелки 1 апреля открылись две выставки, посвященные светлому празднику Пасха. С работами юных талантов можно будет ознакомиться до 15 апреля в помещении корпуса 514А в 5-м микрорайоне Зеленограда.
Одна из экспозиций под названием «Пасхальный звон», представлена рисунками ребят, занимающихся под руководством руководителя клубного формирования по ИЗО Кольчугиной Дарьи. На выставке Студия декоративно-прикладного искусства «Авторские чудеса» организовала выставку детского творчества «Светлая Пасха», на которой можно увидеть не только поделки, самостоятельно сделанные детьми, но и совместные работы с родителями.
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