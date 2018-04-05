Семья провалившегося под землю оренбуржца подала в суд

Накануне прокуратура Оренбургской области подала иск в защиту ребенка, который провалился под земляной грунт на детской площадке.

В 2017 году около детской площадки во дворе между домами по улицам Джангильдина и Липовая, ребенок провалился под землю. В результате он получил различные телесные повреждения и около месяца находился на лечении.

Происшествие, как установлено, случилось из-за того, что грунт промерз в месте, где располагался водопровод. Аварии можно было избежать, при условии систематического комплексного обслуживания систем водоснабжения.