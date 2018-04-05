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Семья провалившегося под землю оренбуржца подала в суд
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Семья провалившегося под землю оренбуржца подала в суд 

ProOren 1 час назад
Накануне прокуратура Оренбургской области подала иск в защиту ребенка, который провалился под земляной грунт на детской площадке.
В 2017 году около детской площадки во дворе между домами по улицам Джангильдина и Липовая, ребенок провалился под землю. В результате он получил различные телесные повреждения и около месяца находился на лечении.
Происшествие, как установлено, случилось из-за того, что грунт промерз в месте, где располагался водопровод. Аварии можно было избежать, при условии систематического комплексного обслуживания систем водоснабжения.
Прокуратура просит компенсации морального вреда для ребенка в размере 60 тысяч рублей. Пока заседание суда назначено на 16 апреля.
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