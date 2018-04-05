День заботы: как помочь няням в домах ребенка и больницах

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости . 11 апреля детский благотворительный фонд «Солнечный город» проводит масштабную благотворительную акцию «День заботы за день работы». Организаторы предлагают перевести стоимость нескольких рабочих часов на заботу о детях, оставшихся без родителей.

Акция проходит в третий раз, и в этом году деньги собирают на оплату труда нянь, которые ухаживают за детьми из домов ребенка в больницах.

"Дом ребенка не имеет ни бюджета, ни персонала для того, чтобы вместе с малышами положить в больницу няню или воспитателя. Так и получается, что в палату ребенок попадает один. Никому, к счастью, не надо объяснять, что маленькому ребенку очень сложно выздоравливать, если за ним некому приглядеть, брать его на руки, баюкать, успокаивать, да и просто объяснять, что с ним происходит и когда это все закончится", — говорит директор фонда «Солнечный город» Марина Аксенова

Решить эту проблему могут профессиональные няни, которые будут заботиться о детях, успокаивать их во время процедур, играть и разговаривать.

"Если ты детей на руки не берешь, не тормошишь, не тискаешь, они плывут против течения, не хотят выздоравливать. Хотя и лекарства дают, и ингаляции делают, и медсестры с ними разговаривают ласково: «Моя золотая, ну потерпи…», а ребенок сопротивляется. Надо чтобы он почувствовал, что ты его любишь, а не просто машинально памперсы меняешь", — говорит Галина Дмитриевна Якушева, няня из Новосибирска. В «Солнечном городе» она работает уже год.

В больницах няни дежурят круглосуточно: они помогают детям умыться и одеться, кормят их, водят на процедуры, играют и читают вместе с детьми, укладывают спать.

"Детей много, но к каким-то так привязываюсь — даже в церковь могу пойти, так переживаю за них. Но даже если тяжело, даже если устала, ты поднимаешь на руки ребенка, начинаешь с ним разговаривать и видишь эти горящие глаза. А если они потухшие, тебе хочется их зажечь. Ты же взрослый, ты же для чего-то пришел туда", — уверена Галина Дмитриевна.

В этом году акция вышла на федеральный уровень: организаторы хотят оплатить работу нянь в девяти регионах. Кроме Новосибирска, который является родиной акции, участвуют Барнаул, Томск, Красноярск, Екатеринбург, Оренбург, Нижний Новгород, Уфа и Калининград. Поэтому планируемая сумма сбора значительно больше, чем в прошлые годы, — 8 миллионов рублей.

День заботы\: как помочь няням в домах ребенка и больницах

В регионах этот проект реализуют другие благотворительные фонды, которые стали партнерами акции. В калининградском фонде «Верю в чудо» нянь называют супермамами. Ирина Борисовна Логинова работает няней в больнице уже пять лет, за это время у нее накопилось много историй.

"У нас была семья из разновозрастных детей, трое очаровательных мальчишек. У них погибли родители. Я увидела их через два дня после того, как они поступили к нам. Они были негрустные, как будто не понимали, что родителей нет. И мы до последнего старались им не говорить об этом. Однажды мы вместе сидели в игровой комнате. Они попросили включить мультик, я села рядом, взяла журнал почитать. Наблюдаю за ними, но в то же время читаю. И тут они все ко мне подошли и начали говорить: «Знаете, наша мама тоже такой журнал читает! А давайте вот это посмотрим, давайте это понюхаем». Это был журнал с ароматизированными листами. В общем, мы стояли 40 минут, нюхали эти листы. Они мне делали комплименты, что обязательно надо этим накраситься, этими духами подушиться… Сердце защемило, захотелось их обнять, прижать к себе крепко-крепко и уже не отпускать, хоть домой забирай. Мы сидели на угловом диване, а самый маленький лазал по нему, залез мне на плечи и сидит, гладит меня по голове. Я говорю: «Ты только волосы мне не повыдирай». А дальше — это надо видеть: его голова опускается сверху мне на лицо, он смотрит на меня, берет мое лицо в свои ладошки и говорит: «Ты у меня такая хорошая, мамочка, тебя надо накрасить». В итоге и старшие начали называть меня мамой. Их забрали родственники, и это был единственный раз, когда я, прощаясь с детьми, плакала".

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно 11 апреля зайти на сайт деньзаботы.рф и посчитать на специальном калькуляторе стоимость своего часа работы. После этого выбрать, сколько рабочих часов вы готовы пожертвовать, и перевести эту сумму на счет фонда.