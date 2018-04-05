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60-летняя няня из США убивала детей, выдавая гибель за СВДС
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60-летняя няня из США убивала детей, выдавая гибель за СВДС 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Во время допроса 60-летняя няня пожаловалась на то, что у нее не удавалось заботиться о детях, которые постоянно плачут. Жительнице Висконсина выдвинуты обвинения в трех убийствах детей, которые она совершила еще в 80-х годах.
Жертвам Нэнси Моронез стали младенцы, в числе которых и ее собственный сын. Старушка уже успела дать показания, в которых призналась в убийствах. Также она рассказала, как удушила 6-месячного мальчика и 2-месячную девочку, когда работала няней в их семье. Долгие годы поступки Нэнси оставались безнаказанными. Ведь в свое время женщине удалось убедить следователей в том, что ее воспитанники погибли от синдрома внезапной детской смерти.
Лишь после того, как в полицию обратилась дочь Нэнси, стало известно о ее преступлениях. По словам девушки, мать задушила ее брата в мусорном мешке после того, как ей надоел постоянный плач ребенка. Именно после этого случая все три дела возобновили. ​Нэнси сама рассказала следователям о том, как задушила детей детским одеялом. Когда родители вернулись, няня сказала, что они просто перестали дышать.
"Я просто не могу заботиться о детях, которые постоянно плачут!" — заявила Моронез.
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