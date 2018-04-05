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Вещи для выпускников из малообеспеченных семей соберут на Псковской
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Вещи для выпускников из малообеспеченных семей соберут на Псковской 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В столице стартовала X общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!». До 27 апреля все желающие смогут помочь старшеклассникам из малообеспеченных семей обзавестись праздничными нарядами на выпускной. В Лианозове пункт приема вещей открылся на базе отделения «Лианозово» центра социальной помощи семье и детям «Диалог».
— Вещи должны быть новыми или в очень хорошем состоянии. Особенно приветствуются женские туфли 36 и 39 размеров и мужские — 44 размера, платья 44-46, костюмы — 48-50, — уточнили в «Диалоге».
Отделения «Лианозово» ЦСПСиД «Диалог» находится по адресу: ул. Псковская, д. 5, корп. 3. Приносить вещи можно с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, а по пятницам — с 09.00 до 16.45. Телефон для справок: 8 (499) 908-45-61. (вт)
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