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В библиотеке на улице Лавочкина ко Дню космонавтики пройдет познавательная викторина
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В библиотеке на улице Лавочкина ко Дню космонавтики пройдет познавательная викторина 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Детская библиотека № 45 на улице Лавочкина приглашает всех желающих посетить познавательное мероприятие «Для тех, кто мечтает о небе!». Об этом рассказала заведующая учреждением Елена Чичканова.
— Дети сыграют в «комическую» викторину и поучаствуют в конкурсах: «Космический калейдоскоп», «Выбери ответ», — отметила Елена Чичканова.
Также маленькие гости разгадают загадки и споют частушки о космосе. Начало в 11.00. Мероприятие рассчитано на детей до шести лет.
Напомним, детская библиотека № 45 находится по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. (ео)
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