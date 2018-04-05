В библиотеке на улице Лавочкина ко Дню космонавтики пройдет познавательная викторина

Детская библиотека № 45 на улице Лавочкина приглашает всех желающих посетить познавательное мероприятие «Для тех, кто мечтает о небе!». Об этом рассказала заведующая учреждением Елена Чичканова.

— Дети сыграют в «комическую» викторину и поучаствуют в конкурсах: «Космический калейдоскоп», «Выбери ответ», — отметила Елена Чичканова.

Также маленькие гости разгадают загадки и споют частушки о космосе. Начало в 11.00. Мероприятие рассчитано на детей до шести лет.

Напомним, детская библиотека № 45 находится по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. (ео)