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Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 7-8 апреля
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Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 7-8 апреля 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Детский день на фестивале комиксов KomMissia
В воскресенье в Музее Москвы на фестивале KomMissia впервые пройдет детский день. С 10 утра до 7 вечера детские издательства будут выставлять свои книги. Запланирован гараж-сейл, на котором можно продать и купить игрушки и комиксы.
Также состоится встреча с художником Пау из Испании, чьи книги для детей выпускает издательство «Фабрика комиксов». Организаторы обещают первую в России детскую аллею авторов, детское косплей-шоу и различные мастер-классы. А для родителей запланированы встречи с издателями детских комиксов и лекции об использовании комиксов в образовании.
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Выставка морских свинок в Биологическом музее
В Биологическом музее им. К. А. Тимирязева пройдет необычная выставка. Содружество заводчиков морских свинок совместно с музеем организует выставку-продажу этих животных. Организаторы анонсируют квест «Форт Свинъярд», международный конкурс красоты, а также показ свиномод. Также пройдет конкурс свинок-близнецов и конкурс на самое объемное брюшко.
По итогам выставки жюри выберет самую увесистую, а также самую стройную, самую длинную, самую компактную морскую свинку.
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Сюжетно-ролевая игра по-Бахотскому
Игры по-Бахотскому психологи рекомендуют детям, у которых есть различные поведенческие сложности: трудности в общении со сверстниками, страхи, стеснительность. А еще всем, кто любит свободно играть. В психологической игре дети превратятся в Кого-Только-Захотят. А может быть, построят сказочный город и станут его жителями. Или будут путешествовать во времени, или бороться с драконом. Поможет им в игре наставник, который научит договариваться — это тоже очень важный и полезный навык.
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Детские бесплатные спектакли «Золотой маски»
Проект «Золотая маска в городе» представляет бесплатные спектакли на открытых площадках. Прийти сюда можно без предварительной записи и регистрации.
7 апреля в 14.00 Театр «Карамболь» из Санкт-Петербурга представит спектакль «Гадкий Утенок» в Центральном Детском Магазине на Лубянке. А в воскресенье 8 числа в «Москвариуме» на ВДНХ можно посмотреть спектакль «Птицы» театра им. Ленсовета, тоже из Санкт-Петербурга. Оба спектакля подходят детям от 6 лет.
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Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Выставка, которая открылась в ГМИИ им. А. С. Пушкина, рассказывает об истоках творчества Рембрандта, о его отношениях с соперниками и соратниками, а также о тех живописных традициях, которые сложились в Голландии в золотой для нее XVII век.
Посетители увидят шедевры Рембрандта Харменса ван Рейна (двенадцать живописных творений и один рисунок), Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса и других.
С 18 апреля по 6 июня на выставке также будут проходить детские мероприятия. Ребенок сможет прийти с родителем и поучаствовать в специально подготовленной программе.
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Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.
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