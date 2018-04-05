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Детский дом в Ленобласти не прошел проверку прокуратуры
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Детский дом в Ленобласти не прошел проверку прокуратуры 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Прокуратура Лодейного поля выявила ряд медицинских нарушений в работе «Свирьстройского ресурсного центра содействию семейному устройству».
Районное ведомство установило, что сотрудники детского дома, не пройдя обязательный профилактический осмотр, продолжали работать с детьми. Стоит отметить, медосмотры работникам учреждения необходимо проходить раз в год, для того чтобы выполнять свои обязанности, не подвергая риску себя и окружающих людей. В том числе расследование показало отсутствие у работавших в приюте людей психиатрического освидетельствования.
В результате проверки с директора «Свирьстройский ресурсный центр содействию семейному устройству» потребовали исправления нарушений. Дело взято на прокурорский контроль.
В настоящее время детский дом вмещает 48 детей. С воспитанниками работает 16 педагогов.
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