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В Бабушкинском парке пройдет занятие по лепке для детей
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В Бабушкинском парке пройдет занятие по лепке для детей 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Очередное занятие арт-студии «Золотой слон» для детей по лепке пройдет в Бабушкинском парке в ближайшую пятницу, 6 апреля. Об этом сообщается на страничке студии в социальной сети «Вконтакте».
Занятие рассчитано на детей в возрасте от пяти лет. Оно начнется в 15.00 и продлится около часа. Место проведения — центр творчества и досуга парка.
Напомним, Бабушкинский ПКиО находится по адресу улица Менжинского, 4. Добраться до него можно общественным транспортом либо пешком от метро «Бабушкинская» или станции «Лосиноостровская». (иб)
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