В Бабушкинском парке пройдет занятие по лепке для детей

Очередное занятие арт-студии «Золотой слон» для детей по лепке пройдет в Бабушкинском парке в ближайшую пятницу, 6 апреля. Об этом сообщается на страничке студии в социальной сети «Вконтакте».

Занятие рассчитано на детей в возрасте от пяти лет. Оно начнется в 15.00 и продлится около часа. Место проведения — центр творчества и досуга парка.

Напомним, Бабушкинский ПКиО находится по адресу улица Менжинского, 4. Добраться до него можно общественным транспортом либо пешком от метро «Бабушкинская» или станции «Лосиноостровская». (иб)