Выставка детских работ открылась в ТЦСО «Марьино»

В отделении дневного пребывания детей и подростков территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» по итогам работы за март 2018 года открылась выставка детских работ.

— Экспозиция организована благодаря подручным средствам, воображению детей и умению работать с материалом на творческих страничках и мастер-классах, проводимых в отделении, а также на занятиях школы кратковременного пребывания «Маленькие фантазеры», — рассказали в ТЦСО.

Дети представили на выставке темы: «Пасхальные мотивы», «Удивительный мир космоса» и другие. (то)