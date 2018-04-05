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Выставка детских работ открылась в ТЦСО «Марьино»
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Выставка детских работ открылась в ТЦСО «Марьино» 

Управа района Марьино 33 минуты назад
Фото: Управа района Марьино
В отделении дневного пребывания детей и подростков территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» по итогам работы за март 2018 года открылась выставка детских работ.
— Экспозиция организована благодаря подручным средствам, воображению детей и умению работать с материалом на творческих страничках и мастер-классах, проводимых в отделении, а также на занятиях школы кратковременного пребывания «Маленькие фантазеры», — рассказали в ТЦСО.
Дети представили на выставке темы: «Пасхальные мотивы», «Удивительный мир космоса» и другие. (то)
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