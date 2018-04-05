В детском саду на Ухтомской прошел цикл занятий по проектной деятельности

В корпусе дошкольного образования «Синяя птица» школы № 1228 района Лефортово прошел цикл занятий по проектной деятельности. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Знакомство детей с художественной литературой позволяет формировать представления детей о книгах, бережное отношение к книге, дает возможность рассматривать с детьми иллюстрации и беседовать по содержанию произведения. В группе встречаются дети, которым дома мало читали и мало рассказывали. Поэтому мы и решили провести в нашей средней группе цикл занятий по проектной деятельности, — отметили в администрации.

Напомним, что корпус «Синяя птица» расположен по адресу: улица Ухтомская, дом 4А. (вт)