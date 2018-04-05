Ещё
В детском саду на Ухтомской прошел цикл занятий по проектной деятельности
Далее:
Читайте также:
Ещё

В детском саду на Ухтомской прошел цикл занятий по проектной деятельности 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В корпусе дошкольного образования «Синяя птица» школы № 1228 района Лефортово прошел цикл занятий по проектной деятельности. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Знакомство детей с художественной литературой позволяет формировать представления детей о книгах, бережное отношение к книге, дает возможность рассматривать с детьми иллюстрации и беседовать по содержанию произведения. В группе встречаются дети, которым дома мало читали и мало рассказывали. Поэтому мы и решили провести в нашей средней группе цикл занятий по проектной деятельности, — отметили в администрации.
Напомним, что корпус «Синяя птица» расположен по адресу: улица Ухтомская, дом 4А. (вт)
Управа района Лефортово: последние новости
Фильм «Пацаны» бесплатно покажут в Лефортове Симфонические этюды Рахманинова прозвучали на Энергетической Выставка рисунков «Весна» открылась на Энергетической
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло38
Linkin Park распродают свои инструменты1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение