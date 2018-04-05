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О месте растений в жизни людей рассказали в своих докладах школьники из Коптева
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О месте растений в жизни людей рассказали в своих докладах школьники из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 41 минуту назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ученики первого класса школы №185 Коптева приняли участие в творческом проекте «Как растения влияют на жизнь людей на Земле».
— Каждый ребенок еще с занятий в детском саду знает, что невозможно представить себе окружающий мир без растений. В рамках данного проекта ребята постарались понять — почему? — рассказал представитель образовательного учреждения.
Свои рассуждения и выводы дети представили в виде презентаций, а на уроке окружающего мира каждый выступил с докладом. Кто-то в исследовании рассматривал влияние целый группы растений на жизнь человека, другие ребята оценили отдельно взятые растения и их полезные свойства. (ео)
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