О месте растений в жизни людей рассказали в своих докладах школьники из Коптева

Ученики первого класса школы №185 Коптева приняли участие в творческом проекте «Как растения влияют на жизнь людей на Земле».

— Каждый ребенок еще с занятий в детском саду знает, что невозможно представить себе окружающий мир без растений. В рамках данного проекта ребята постарались понять — почему? — рассказал представитель образовательного учреждения.

Свои рассуждения и выводы дети представили в виде презентаций, а на уроке окружающего мира каждый выступил с докладом. Кто-то в исследовании рассматривал влияние целый группы растений на жизнь человека, другие ребята оценили отдельно взятые растения и их полезные свойства. (ео)