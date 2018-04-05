Глава приемной семьи из Карпинска попал под «уголовку» 

В отношении жителя Карпинска Ивана Савченко, из семьи которого изъяли пятерых приемных детей, возбуждено уголовное дело по статье «Истязания» (ст.117 УК РФ). Об этом «Уралинформбюро» сообщил официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга.
Мужчина с супругой Светланой воспитывал детей 2, 4, 6, 8 и 14 лет. Со его слов, поздним вечером 26 февраля в квартиру ворвались представители органов опеки и полиции. Они осмотрели детей, нашли на спине одного из них ссадины, и всех забрали.
По данным Родительского всероссийского сопротивления, на избиение в ПДН пожаловался старший ребенок.
Следует отметить, что 5 лет назад из этой семьи уже изымали детей. Основанием стало плохое материальное положение супругов. Однако законность изъятия подтвердить не удалось, и детей вернули в приемную семью.
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