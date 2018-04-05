Глава приемной семьи из Карпинска попал под «уголовку»

В отношении жителя Карпинска Ивана Савченко , из семьи которого изъяли пятерых приемных детей, возбуждено уголовное дело по статье «Истязания» (ст.117 УК РФ). Об этом «Уралинформбюро» сообщил официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга.

Мужчина с супругой Светланой воспитывал детей 2, 4, 6, 8 и 14 лет. Со его слов, поздним вечером 26 февраля в квартиру ворвались представители органов опеки и полиции. Они осмотрели детей, нашли на спине одного из них ссадины, и всех забрали.

По данным Родительского всероссийского сопротивления, на избиение в ПДН пожаловался старший ребенок.

Следует отметить, что 5 лет назад из этой семьи уже изымали детей. Основанием стало плохое материальное положение супругов. Однако законность изъятия подтвердить не удалось, и детей вернули в приемную семью.

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