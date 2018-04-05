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Интерактивное занятие для детей на тему возникновения жизни на Земле пройдет вблизи Бутырского района
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Интерактивное занятие для детей на тему возникновения жизни на Земле пройдет вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
О возникновении жизни на Земле расскажут вблизи Бутырского района. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Всех желающих ждут 8 апреля в Еврейском музее на Образцова.
— В ходе интерактивного занятия «Первые стартапы в истории Земли» ребятам расскажут, как из воды, газа и минералов возникла жизнь, что такое «первичный бульон» и сколько лет понадобилось, чтобы маленькая клетка превратилась в человека, — сообщили в пресс-службе музея.
Мероприятие пройдет с 13.00 до 14.30 для детей от 10 до 13 лет и с 14.30 до 16.00 для детей от семи до девяти лет. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.
Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. (то)
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