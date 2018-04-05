Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и остался жив в Чечне

Двухлетний ребенок упал из окна пятого этажа жилого дома в Чечне. Как сообщил портал Newstracker.ru, после падения он остался жив.

Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Сотрудники ведомства провели проверку деталей случившегося после того, как ребенка доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами. В ходе проверочных мероприятий установили, что малолетний выпал из окна квартиры, оставшись без присмотра взрослых. По информации органов, мать открыла окно, чтобы проветрить комнату, и не уследила за ребенком.

Пострадавшему уже оказали всю необходимую медицинскую помощь и выписали домой. По результатам доследственной проверки профильные органы решили отказать в возбуждении уголовного дела

из-за отсутствия состава преступления. При этом в отношении родителя ребенка возбудили административное дело.