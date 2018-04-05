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Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и остался жив в Чечне
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Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и остался жив в Чечне 

360tv.ru 55 минут назад
Двухлетний ребенок упал из окна пятого этажа жилого дома в Чечне. Как сообщил портал Newstracker.ru, после падения он остался жив.
Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Сотрудники ведомства провели проверку деталей случившегося после того, как ребенка доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами. В ходе проверочных мероприятий установили, что малолетний выпал из окна квартиры, оставшись без присмотра взрослых. По информации органов, мать открыла окно, чтобы проветрить комнату, и не уследила за ребенком.
Пострадавшему уже оказали всю необходимую медицинскую помощь и выписали домой. По результатам доследственной проверки профильные органы решили отказать в возбуждении уголовного дела
из-за  отсутствия состава преступления. При этом в отношении родителя ребенка возбудили административное дело.
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