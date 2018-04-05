В Бирюлево Западном прошла выставка детского творчества

Выставка театральных игрушек, посвященная Неделе Театра, завершилась в дошкольном отделении школы №1242 в среду, 4 апреля.

Экспозиция была создана из поделок, которые изготовили своими руками педагоги, родители и воспитанники. На выставке представили различные формы театра: кукольный, пальчиковый, театр пантомимы и другие.

Особое место заняли рисунки детей и родителей «Мой безопасный путь в театр», которые также направили для участия в городском конкурсе «Безопасная школа: родители — детям». Этот конкурс проводится по инициативе экспертно-консультативного Совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы.

«Дети с радостью рисовали картины вместе с родителями, — рассказала нашей редакции представитель дошкольного отделения. — Это важно, чтобы дети и родители работали вместе, потому что это помогает полноценному формированию личности ребенка. Да и занятия творчеством развивают не только мелкую моторику, но и мышление, сообразительность».