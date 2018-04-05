Ещё
В Бирюлево Западном прошла выставка детского творчества
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бирюлево Западном прошла выставка детского творчества 

Управа района Бирюлево Западное 46 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Выставка театральных игрушек, посвященная Неделе Театра, завершилась в дошкольном отделении школы №1242 в среду, 4 апреля.
Экспозиция была создана из поделок, которые изготовили своими руками педагоги, родители и воспитанники. На выставке представили различные формы театра: кукольный, пальчиковый, театр пантомимы и другие.
Особое место заняли рисунки детей и родителей «Мой безопасный путь в театр», которые также направили для участия в городском конкурсе «Безопасная школа: родители — детям». Этот конкурс проводится по инициативе экспертно-консультативного Совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы.
«Дети с радостью рисовали картины вместе с родителями, — рассказала нашей редакции представитель дошкольного отделения. — Это важно, чтобы дети и родители работали вместе, потому что это помогает полноценному формированию личности ребенка. Да и занятия творчеством развивают не только мелкую моторику, но и мышление, сообразительность».
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
Методы работы с детьми с нарушениями речи обсудили на семинаре в школе 933 В Бирюлеве Западном пройдут лекции, кинопоказы и выставки Встреча кинолюбителей пройдет в культурном центре "Дружба"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло38
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение