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Методы работы с детьми с нарушениями речи обсудили на семинаре в школе 933
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Методы работы с детьми с нарушениями речи обсудили на семинаре в школе 933 

Управа района Бирюлево Западное 22 минуты назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Межрайонный семинар «Педагогическая мастерская: эффективные технологии и инновации в коррекционной работе с детьми, имеющими речевые нарушения» в школе №933 в среду, 4 апреля.
Специалисты дошкольного образования обсудили эффективные традиционные и инновационные формы и методики коррекционной работы с детьми, которые имеют речевые нарушения.
— На семинаре были представлены дидактические пособия по коррекционной работе, игровые технологии и приемы, видео фрагменты занятий по логоритмике. Проведен мастер-класс: «Использование ИКТ в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ», — рассказала нашей редакции старший воспитатель дошкольного образования Мария Балахонова.
Участники встречи изучили новые педагогические технологии дошкольного образования, познакомились с системой организации работы специалистов социально-психологической службы и практическим опытом работы учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагогов-психологов.
На семинаре также показали учебные пособия по коррекционной работе, игровые технологии и приемы, видео-фрагменты занятий по логоритмике.
Мария Балахонова составила для наших читателей список полезных советов по работе с детьми, которые имеют речевые нарушения:
Любой речевой навык — это как танец, который не выучишь с хореографом всего за два урока…
Для того чтобы ребенок развивался успешно Вам следует придерживаться определённых правил:
— Общение с детьми должно проводиться в игровой форме.
— Создавайте эмоционально положительный фон, не заставляйте ребёнка заниматься, если он плохо себя чувствует или прибывает в плохом настроении.
— Объясняя что-то ребёнку, пользуйтесь наглядным материалом.
— Не употребляйте слов «неправильно, не получается», поддерживайте все начинания ребёнка, хвалите даже за незначительные успехи.
— Говорите с ним, не торопясь. Звуки и слова произносите чётко и ясно, глядя на ребёнка, чтобы он запоминал правильную артикуляцию. Непонятные для ребёнка слова, обороты, непременно объясняйте. Для повышения речевой грамотности больше читайте.
— Не оставляйте без ответа вопросы ребёнка. И не забудьте проверить: «А понятен ли ему ваш ответ?».
Давно и мудро сказано: «Можно научиться хорошо, говорить, читая тех, кто хорошо писал».
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