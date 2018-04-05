Польза черной смородины

Куст черной смородины необходим во дворе каждого хозяина, так как известен своими вкусными, и главное, полезными плодами. Ее можно использовать для употребления, тем самым насытить свой организм полезнейшими веществами. Широко применяется в народной медицине. Сайт МедикФорум собрал советы по использованию этой ягоды. Много кто из огородников и садоводов имеют на своем участке эту культуру, но не все знают о полезнейших свойствах черной смородины, и всех сферах её применения. Черная смородина — настоящая находка, с очень большим количеством полезных веществ. Один из важнейших витаминов, для нормального функционирования организма, является витамин С, которого так много в смородине, а он, в свою очередь, обладает сильными антиокисилительными свойствами. Ягоды, только сорванные с куста, являются лучшим средством при авитаминозе, а при наличии сока или отвара из них, можно использовать их при лечении: гастрита с пониженной кислотностью, язвы, болезни кишечника, диареи, жара, ангины. Существует множество различных рецептов применения этого удивительного растения, один из самых популярных в народе рецептов — как приготовить отвар. Его заготавливают в зимнее время с веточек куста смородины. Горстку мелких веточек заливаем 4 стаканами воды и кипятим 5-8 минут. Далее необходимо что бы отвар настоялся в завороченной посуде около 4 часов. При добавлении сахара или меда, его нужно пить в горизонтальном положении, еще когда он не успел остыть. Ранее эксперты рассказалио слабительном эффекте листьев смородины.