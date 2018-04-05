Когда родителей слишком много

СодержаниеСвита «разрушает» короляКак выключить «тревожную кнопку» родителейСамостоятельность VS вседозволенностьКому нужен «поводок»

Практически все родители — небезразличные люди, поэтому забота о здоровье и благополучии своих детей у них на первом месте. Мамы и папы внимательно изучают необозримые стеллажи с книгами в книжных магазинах о воспитании и «серфят» просторы интернета в поисках правильных ответов о воспитании детей.

Как родителям справиться с этой трудной задачей и не переступить грань, где заканчивается самостоятельность ребенка и начинается гиперопека родителей, рассказываем на MedAboutMe.

Свита «разрушает» короля

Многие родители удивительно напоминают Чарльза Андерхилла из рассказа Рэя Брэдбери, который называет детскую площадку «чудовищной машиной», способной раздавить его сына. Они стараются уберечь любимых чадушек от любых потрясений в реальном мире.

Сложное слово «гиперопека» расшифровывается просто: самостоятельности у детей минимум, а родительского контроля над ними максимум. Ребенка, как наследного принца, окружает толпа родственников, предупреждающих малейшее движение и помысел, не давая и шагу ступить без оглядки на «свиту»: ни друзей выбрать (ибо на этот счет есть четкие инструкции родителей, которые они сами же и выполняют), ни во дворе поиграть без присмотра. Произвольные шаги в сторону от намеченного пути строго караются и в дальнейшем пресекаются в зародыше.

Отчего так происходит? От любви, конечно, скажут родители. Но дело в том, что их горячая любовь окутывает ребенка словно паутина, не давая ему даже пошевелиться самостоятельно.

Мистер Андерхилл из рассказа «Детская площадка», в итоге, принял решение «прожить» жизнь за сына и поменялся с ним местами, отправившись вместо него в злополучную игровую клетку. Знаете, кого он там встретил? Таких же «тревожных» папаш, которые старались оградить своих малышей от синяков и разбитых носов. Вы тоже хотите прожить жизнь вместо своего ребенка?

Комментарий экспертаМарина Суздалева, психолог, педагог раннего развития, автор книг для родителей, создатель проекта «Клуб Увлеченных Мам»

Гиперопекой специалисты называют попытку одного человека прожить жизнь другого. В отношениях «родитель-ребенок» скатиться в гиперопеку очень просто, ведь ребенок объективно находится в зависимом положении, а в первые несколько месяцев жизни действительно нуждается во всесторонней заботе со стороны близкого взрослого. Однако по мере становления личной идентичности, роста физических и психических способностей, ребенок постепенно становится все более самостоятельным, расширяется сфера его автономности. Если же чрезмерная «забота» родителей или одного из них вмешивается в естественный ход развития, это приводит к формированию целого комплекса невротических состояний и личностных новообразований, проявляющихся уже в детском возрасте и особенно ярко дающих о себе знать, когда ребенок становится взрослым:

феномен выученной беспомощности, когда ребенок учится не уметь, не справляться и даже не пробовать, потому что долгие годы он был лишен возможности испытывать свои силы, ошибаться, исправляться, работать над собой; инфантилизм, т.е. нежелание взрослого человека принимать решения и брать на себя ответственность; склонность к созависимым отношениям; протестное поведение, склонность к конфликтам.

Характер и степень выраженности этих последствий определяется выраженностью гиперопеки в семье, склонностью к излишней заботе у одного или у обоих родителей, и, конечно, темпераментом ребенка.

Сейчас не проблема найти книги, семинары и тренинги, которые дают пошаговые инструкции о том, что делать, чтобы избежать удушающего влияния гиперопеки в семье. Часто эти инструкции и рекомендации касаются конкретных действий и даже фраз, которые следует или не следует говорить ребенку. Например, это могут быть рекомендации привлекать ребенка к решению общесемейных вопросов, предоставлять ему возможность выбора, не нарушать его личное пространство. В то же время, причина гиперопеки может лежать вне детско-родительских отношений.

Ее причинами могут быть:

личностные особенности родителя (перфекционизм, неуверенность в себе, разочарование в людях, неумение выстраивать межличностные отношения с другими взрослыми, нерешенные конфликты в отношениях с собственными родителями и др.); особенности отношений между родителями (неполные семьи, обида на партнера, явная или скрытая борьба за главенство в семье).

Поэтому начинать решать проблему гиперопеки следует не с заучивания правильных реплик для разговоров с ребенком, а с разговора с партнером или с самим собой. И если симптомы гиперопеки уже очевидны и для окружающих, и для самих родителей, «разговаривать» лучше с психологом.

Как выключить «тревожную кнопку» родителей

О чем стоит помнить таким гипертревожным родителям?

Во-первых, ограждая ребенка от всего, что, по вашему мнению, может ему навредить, вы выращиваете его страхи. Только представьте, детям постоянно внушают, что вокруг одни опасности: собаки кусаются, мальчишки дерутся, пчелы жалят, а машины так и норовят задавить. Вот дети и растут в уверенности, что все вокруг ополчились на них и стоит лишь оторваться от маминой руки, как сразу же нападут злодеи, маньяки и хулиганы.

Во-вторых, практически «переставляя ноги» любимому чаду, вы получите лентяя в будущем, который не способен что-либо сделать сам, ведь для этого ему нужно принять решение. Самостоятельно. А зачем, если рядом есть «палочка-выручалочка» в виде мамы-бабушки-дедушки? Они и так все сделают.

В-третьих, «душное» родительское крыло настолько перекрывает кислород, что вырвавшись из-под него, маменькины сынки и дочки пускаются в такие тяжкие, что представить сложно.

Возможно, стоит-таки «выключить тревожную кнопку» и поменять что-то в себе и в своем отношении к ребенку? Помогите своему чаду по-настоящему и позвольте хоть что-то сделать самому. Неусыпным надзором вы обеспечиваете себе спокойную жизнь, а не детям. Чем позже вы отпустите своих отпрысков в «свободное плавание», тем больше опасностей он встретит на пути. Ведь оказавшись неподготовленным к сложным внешним взаимоотношениям ребенок попросту растеряется и не справится с ситуацией.

Важно!

В школах и общественных местах возросло количество случаев агрессивного поведения подростков. Дети, случайно оказавшиеся в эпицентре событий, должны уметь вести себя в экстремальных ситуациях, обладать необходимым набором знаний и умений, чтобы быстро сориентироваться и принять важное решение, способное спасти жизнь в случае нападения. Инфантильные детки вряд ли справятся с такой задачей.

Самостоятельность VS вседозволенность

Приучение к самостоятельности все родители понимают по-своему. Кто-то вообще не озадачивается по этому поводу, дескать, сам научится. Кто-то живет режиме постоянно включенной»тревожной кнопки», изводя себя и детей. Разрешать ребенку быть самостоятельным, конечно, риск. Без него жить спокойнее. Только ведь это ваше спокойствие, а получаете вы его за счет ребенка.

Никто не призывает родителей к тому, чтобы дети росли как сорняки у дороги. Однако дозу самостоятельности следует определять, учитывая возраст и особенности ребенка, традиции народа. Подготовка, безусловно, нужна, но не стоит «выкладываться на первой стометровке». Потратив уйму нервов, времени и здоровья, мамы и папы научат трехлетнего малыша одеваться-обуваться и правильно держать ложку, т. е. приучат его к физической самостоятельности. А дальше предстоит более сложная работа. Родителям нужно приучить ребенка к самостоятельности волевой, интеллектуальной, принятию решений и осмысленного выбора. Вот на это и не остается сил. Гораздо легче сказать: «Не капризничай, ешь, что дают!» или «Не смей это носить!», чем прислушаться к желаниям детей. Речь идет не о капризах избалованного сверхвниманием «королевича», но о попытках ребенка что-то выбрать или сделать самостоятельно. Стоит потратить время на то, чтобы услышать, понять, проговорить с ребенком то, что вам в данный момент не очень понятно.

Когда же наступает момент серьезного выбора, то взрослые удивляются, отчего это сын или дочь так равнодушны? Почему ему все равно? Да все просто. Вы ведь всегда все за него решали: что есть, что носить, что смотреть и с кем дружить. Выталкивая дитя на сцену жизни без репетиций, не ждите, что он блестяще справится с ролью. У него нет для этого навыков и умений. Поверьте, ложку ребенок все-таки научится держать, а вот приучить его самостоятельно делать выбор гораздо важнее. Только выбор ребенок должен делать реально, а не фиктивно, когда вы уже запланировали вариант ответа вместо него.

Однако и впадать в крайности тоже не стоит. Популярная среди определенной части родителей «свободная» педагогика, построена на мнимых либеральных принципах. Предполагается, что ребенок сам знает, что ему лучше, поэтому детям предоставлена полная вседозволенность и возможность выбора. Правда, часто подобный выбор непосилен и не по возрасту.

Комментарий экспертаВладимир Якунцев, педагог, специалист по воспитанию, научный сотрудник Свято-Филаретовского православно-христианского института

Родительская гиперопека, на мой взгляд, трансформировалась в явление, скорее, экономическое, чем психологическое. Она получила развитие, когда благосостояние российских семей перешагнуло через определенную отметку, в частности позволило женщине не заниматься тяжелым физическим трудом, а направить все силы на воспитание детей. Таким образом, подрастающее поколение еще 150-200 лет назад не знало в массе своей, что такое гиперопека, потому что родители были заняты постоянным трудом и не могли уделять детям много внимания.

Сейчас ситуация изменилась. Ребенок является главной ценностью в семье и на него принято тратить все силы и средства. С точки зрения христианских ценностей это не совсем правильно. Для детей должны создаваться максимально благоприятные условия, но они не должны становиться важнее родителей. Тем более, никакого отношения к этому не имеет потребительская гонка на воспитании детей, в которой маркетологи активно предлагают поучаствовать родителям, чтобы вырастить самого умного, самого красивого, самого способного ребенка.

Старшие всегда были примером для подражания, направляющим и координирующим звеном, а вовсе не няньками, как это происходит с родителями, которые слишком опекают свое чадо. Испокон веков христиане уделяли очень большое внимание самостоятельному развитию ребенка, ему давалась большая самостоятельность, но присматривать за ним всегда должен был кто-то из старших (отец, брат, сестра, мать и т.д.), чтобы в случае ошибки или неправильного поступка объяснить и направить в верную сторону. Только в таких условиях можно вырастить полноценную личность.

Ребенок должен сам учиться распознавать, что плохо и хорошо, давать самостоятельные оценки, уже с малых лет задумываться, в чем заключается смысл жизни, знать как и уметь помочь тем, кто рядом, в случае необходимости. Когда родители его слишком опекают, принимают за него решения, не позволяют действовать по своему усмотрению даже в простых бытовых ситуациях, это чревато развитием инфантильной личности, которой будет очень тяжело адаптироваться к самостоятельной жизни и создать собственную семью.

Кому нужен «поводок»

Как же поступить родителям, действительно озабоченным гармоничным развитием детей?

Соблюдать равновесие между правами и обязанностями в воспитании ребенка советуют психологи и педагоги. Расширение прав ребенка произойдет несомненно. Однако не стоит увеличивать их, не уравновешивая с обязанностями. Разве родителям нужен тиран-неумеха, не способный принять решение?

Переполняя же чашу обязанностей, родственники могут получить забитое покорное существо, без воли и желания что-либо предпринимать. А кому же не хочется воспитать свободного здравомыслящего человека?

Освободите ребенка от «поводка». Окружая его заботой и вниманием, не «задушите» в объятиях волю к жизни и желание решать самостоятельно, какой путь выбрать.

Комментарий экспертаМарина Осипенко, психолог

Проявлять гиперопеку родителей заставляет повышенное чувство тревожности. Чаще всего они считают свое беспокойство нормой поведения, однако оно имеет под собой веские причины, причем бессознательные.

Почти за каждым проявлением гиперопеки стоит сильное желание контролировать ребенка. Родители боятся, что дети без них не в силах справится с трудностями и даже с простейшими житейскими ситуациями. Такое отношение не позволяет им отпускать ребенка от себя, в результате чего дети рискуют вырасти несамостоятельными. Сверх заботливым родителям всегда кажется, что если они не проконтролируют процесс с уроками, первым свиданием, школьным конфликтом, подготовкой к экзамену или выступлению, ребенок обязательно сделает все не так, будет выглядеть смешно или глупо.

Если мать и отец желают видеть в ребенке думающего человека, с личным мнением, умеющего постоять за себя, то, прежде всего им нужно проработать чувство внутренней тревоги. Начать работу над собой можно с вопроса: «Что произойдет, если моего вмешательства станет меньше?». Ответ на вопрос поможет осознать страх, который провоцирует проявление гиперопеки.

Пройдите тестТревожность ребенка Ребенок проявляет беспокойство и жалуется на страшные сны? Не может сосредоточиться на занятии, волнуется и часто жалуется на больной живот? Наш тест поможет определить уровень тревожности у ребенка и подскажет дальнейшую тактику поведения.