В Уфе открыли гостиницу для трудных подростков

В Орджоникидзевском районе Уфы появилась социальная гостиница для детей от 11 до 18 лет, где будут помогать подросткам, попавшим в трудную ситуацию.

Гостиница появилась на базе социально-реабилитационного центра. Она начала работу с нового года, а среди постояльцев уже 18 юношей и девушек. Проект работал в тестовом режиме, а сегодня, 5 апреля, состоялось официальное открытие.

— Подростки получают медицинскую помощь, с ними работают психологи, учителя — это необходимо для возвращения в полноценную жизнь в своей семье. Мы не забираем детей из семьи, они у нас гостят, — пояснила во время открытия директор гостиницы Миляуша Мурзагалина.

В гостиницу могут прийти как сами дети, нуждающиеся в помощи, так и их родители. В гостинице дают койку, если некуда пойти, и даже организуют досуг — дети могут заниматься спортом и хобби в клубах по интересам.

Новая гостиница открылась на улице Победы, 26.