Ещё
В Ярославле назвали детский садик, где работает самая лучшая воспитательница
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле назвали детский садик, где работает самая лучшая воспитательница 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле выбрали самых лучших воспитателей детских садиков. Всего в конкурсе приняли участие 17 педагогов из 17 детских садов. Старт конкурса был дан в декабре 2017 года, четыре месяца конкурсанты разрабатывали творческие задания, проводили занятия с детьми и мастер-классы. Сегодня состоялся заключительный этап, были определены трое победителей, лауреаты и дипломанты конкурса.
Первое место конкурса завоевала Наталья Моржухина, педагог детского сада № 225, второе место — у Натальи Пришвиной, воспитателя детского сада № 124, бронза — у Марии Федоровой, детский сад № 179.
— Все, кто принял решение участвовать в этом конкурсе, может уже считать себя победителем, потому что участие в таком важном событии — это уже внутренний подвиг, —сказала Елена Ильина, заместитель директора Департамента образования мэрии города Ярославля.
Хорошо, когда в садиках заботятся о детях. А вот некоторых, как выяснила прокуратура, недокармливают.
76.ru: последние новости
За пострадавших от ледяных глыб детей омбудсмен накажет управдомов В Ярославле на детском празднике родители и аниматоры жестоко подрались из-за игрушек Ярославцы на 9 Мая соберут подарки одиноким ветеранам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием65
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?4
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение