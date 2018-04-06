5 мировых музеев, которые надо обязательно посетить с ребенком

Мы попросили искусствоведа, основателя Школы популярного искусства @op_pop_art и молодую маму Анастасию Постригай рассказать, какие картины в музеях Москвы, Парижа, Вены, Лондона и Нью-Йорка можно смело рассматривать и изучать вместе с ребенком.

Искусствовед и молодая мама Анастасия Постригай

Музей Орсе, Париж (Франция)

В музее Орсе, расположенном в бывшем здании вокзала, собраны лучшие работы импрессионистов и их последователей. Причем встречаются и полотна, написанные задолго до «Салона отверженных». Шедевров здесь много, но не каждый покажешь ребенку. Там висит и «Олимпия» Эдуарда Мане , где, как известно, изображена женщина легкого поведения, и «Завтрак на траве» его же авторства — детям смотреть такие картины рановато. А проходя мимо «Сотворения мира» Гюстава Курбе , стоит вообще закрыть ребенку глаза.

Лучше начать с натюрмортов Поля Сезанна . Яблоки, груши и персики на его полотнах — отличная замена скучным обучалкам по счету.

А еще такие картины знакомят ребенка с многообразием форм и цветов. Следующая остановка — «Семья Беллели» Эдгара Дега . Дега написал реальную сцену в доме своей тети Лауры и ее мужа Дженнаро. Спросите у ребенка: кем, по его мнению, эти люди приходятся друг другу? В каком они настроении? Почему одна девочка отвернулась, а другая смотрит прямо на зрителя? Знакомство ребенка с живописью вообще лучше начинать с бытовых сцен. Выбирайте картины с изображением детей, чтобы малыш мог провести параллель со своей жизнью.

Эдгар Дега «Семья Беллели»

Шансы понравиться ребенку есть у Пьера Огюста Ренуара с его «Балом в Мулен де ла Галлет». Во-первых, это очень живое красочное полотно, а дети любят все яркое. Во-вторых, картина таит в себе множество тем для разговора. Можно спросить, какое время года изображено и по каким признакам это определить (цвет листвы, одежда людей и пр.), чем заняты мужчины и женщины и почему герои на первом плане не танцуют с остальными.

Описывая картину через «вопрос-ответ», ребенок не просто знакомится с живописью, но и развивает речь.

Музей истории искусств, Вена (Австрия)

Первое, что стоит показать ребенку в Венском художественно-историческом музее, — работы Питера Брейгеля Старшего. Это лучшие виммельбухи («книги-гляделки») в живописи. Такие полотна — невероятный простор для фантазии, ведь фигурок на них множество, и для каждой можно сочинить историю. Например, на картине «Игры детей» изображено более 200 человек, и каждый занят своим делом.

Кстати, исследователи считают, что Брейгель Старший написал здесь всего одного взрослого, и отыскать его — «задачка со звездочкой».

На полотне «Возвращение стада» людей уже не так много, зато есть животные, что даже в нарисованном виде вызывают у ребенка самый живой интерес. Не ленитесь отвечать на вопросы о брейгелевских коровах, не стесняйтесь мычать и не забудьте спросить, где здесь спряталась лошадь.

Питер Брейгелm старший «Возвращение стада»

Еще одна картина, у которой стоит задержаться с ребенком, — « Мадонна в зелени» Рафаэля Санти . Здесь необязательно углубляться в сюжет и пересказывать историю. Малышам по душе этот образ, потому что напоминает самое знакомое и понятное — отношения с мамой. Галерея Тейт, Лондон (Великобритания)

Еще одна картина с изображением Богоматери, но уже в другом музее — «Благовещение» Данте Габриэля Россетти в главном хранилище британского искусства, галерее Тейт. Сцена, где перед Марией является Архангел Гавриил с вестью о том, что она родит Спасителя, в мировой живописи встречается очень часто. Но многие из картин на эту тему выходят тяжеловесными и трудно воспринимаются даже взрослыми. Полотно Россетти — другой случай. Это очень светлая и торжественная картина, выполненная в простой цветовой гамме.

Перескажите ребенку библейский сюжет простым языком, а после спросите, что он об этом думает.

И не забудьте уточнить, почему Гавриил и Мария так странно, по сегодняшним меркам, одеты. Если считаете, что не время пока углубляться в историю, отправляйтесь к Джорджу Сардженту. У взрослых райский вид на его полотне «Гвоздика, лилия, лилия, роза» гарантированно вызывает приступ умиления, а у детей — интерес к сверстникам из XIX века, цветам и китайским фонарикам.

Джордж Сарджент «Гвоздика, лилия, лилия, роза»

Традиционно попросите малыша описать увиденное, а потом предложите представить себя внутри картины.

Разглядывание может вылиться и в нестандартный урок ботаники, после которого ребенок без труда отличит розу от лилии.

Продолжить изучение окружающего мира можно с прерафаэлитами. С работой Уильяма Холмана Ханта «Наши английские берега» следует обращаться так же, как с «Возвращением стада» Брейгеля Старшего. А еще можно развить навыки счета, отыскав на картине всех овечек. Государственная Третьяковская галерея, Москва (Россия)

Если в галерею Тейт нужно идти за британским искусством, то в нашу Третьяковку — за русскими сказками. Былинные сюжеты, истории про Ивана-царевича и трагедия Аленушки лучше усваиваются, если дополнить их картинами Виктора Васнецова . Меценат Павел Третьяков художника ценил, охотно покупал и заказывал у него картины, благодаря чему детей из разных уголков России (а то и мира) объединяет одинаковое видение героев русских сказок. Кстати, поход в музей можно сочетать с уроком литературы:

предложите малышу сочинить свою сказку с Иваном-Царевичем, Еленой Прекрасной и Серым Волком в главных ролях.

Дочку стоит познакомить с «Царевной-Лебедью» Михаила Врубеля . На девочек полотно производит неизгладимое впечатление, особенно если объяснить, что перед ними актриса в умопомрачительном платье с перьями. Мальчикам можно показать «Заморских гостей» Николая Рериха (1901), но будьте готовы к нескончаемым вопросам про кораблик и цели путешествия. Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)

Из хитов Метрополитен-музея внимание ребенка стоит обратить на картину «Семья Моне в их саду в Аржантёе» кисти Эдуарда Мане. На этом полотне можно опробовать все приемы, описанные выше, — и «вопрос-ответ», и «попади внутрь картины», и «сочини свою историю». Рассматривая картину, не забывайте о важном правиле: лучше описывать изображение от общего к частному, от переднего плана — к заднему. То есть сначала обратите внимание малыша на маму и ребенка, проведите параллель с вами, а потом переведите взгляд на папу на заднем плане.

Поход в музей на Пятой авеню — повод познакомить ребенка еще и с миром скульптуры.

Там в одном из залов спряталась «Маленькая танцовщица» Эдгара Дега. Ее фигура естественна и полна жизни, а потому понятна. Кстати, можно организовать целый перформанс: предложите ребенку сфотографироваться со скульптурой и даже повторить ее позу. А вернетесь домой — попробуйте слепить свою танцовщицу из пластилина. Вдруг у вас растет еще один Дега? Фото: открытые источники, Shutterstock.com